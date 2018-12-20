İran Cumhurbaşkanı Ruhani Beştepe'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için Ankara'ya geldi. Ruhani, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, dün saat 18:45'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Ruhani'yi, havalimanınında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve Ruhani'nin katılımıyla ekonomi konferansı düzenlenecek. Ankara'daki temaslarda ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele alacaklarını aktaran Ruhani, görüşmelerin ana gündemini ise daha çok iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin oluşturduğunu ifade etti.