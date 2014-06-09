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Dünya
Deutsche Welle

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki günlük resmi ziyaret için Ankara’ya geldi. İran'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde son resmi ziyaret 1996 yılında yapılmıştı.

09 Haziran 2014 14:16


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Ruhani için Çankaya Köşkü'nde resmi tören düzenlendi. Gül ve Ruhani'nin görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya gelmeden önce Tahran'da yaptığı açıklamada temasları sırasında özellikle petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarındaki konuların gündeme geleceğini, başta enerji olmak üzere ulaştırma, turizm, kültür, güvenlik ve siyasi alanlarda ikili anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

Ruhani ayrıca bölgesel konuların da ikili temaslarda gündeme geleceğini belirtti.“Son aylarda bölgede, hem Suriye'de hem de Irak'ta olumlu gelişmelere şahit oluyoruz” diyen Ruhani “Tüm bu konuları Türkiye ile görüşmemiz, diyalogu ve işbirliğini devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun dışında Kuzey Afrika, tüm Ortadoğu ve Filistin de İran ve Türkiye'nin her zaman gündeminde olan ve ele aldıkları konulardandır” ifadelerini kullandı.

Ruhani'ye iki gün sürecek resmi ziyaretinde yedi bakanın yanı sıra siyaset ve iş dünyasından kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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