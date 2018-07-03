İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin petrol ihracımızı azaltma çabaları sonuç vermeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'yi, ülkesinin petrol ihracını azaltma girişimlerinin gerçekçi olmadığı yolunda uyardı. Ruhani, "adil olmadığını" vurguladığı bu yöndeki çabaların sonuç vermeyeceğini söyledi.

Resmi bir ziyaret için gittiği İsviçre'ye gazetecilere açıklama yapan Ruhani, petrol üreticisi diğer Körfez ülkelerinin de ABD'nin önlemlerinden etkileneceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'a petrol üretimini günde 2 milyon varil artırma çağrısı yapmış, Riyad yönetimi de bu talebe yeşil ışık yakmıştı.

Hasan Ruhani ise İsviçre'de yaptığı açıklamada ayrıca, ülkesinin 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmaya sadık olduğu konusunda da Avrupa ülkelerine güvence verdi.

Ruhani, İran'ın, çıkarları korunduğu sürece anlaşmaya saygılı olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması, iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.

Trump yönetimi önümüzdeki ay yeniden İran'a yaptırımlar uygulamaya başlayacak.

ABD'nin kararı sonrası İran Riyali Amerikan Doları karşısında rekor düzeye gerilemiş, İran'da hükümet çeşitli gösterilerde protesto edilmişti.