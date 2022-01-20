İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın Rusya pazarındaki payının artabileceğini ve iki ülke liderinin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya temasları çerçevesinde Moskova'daki İranlılarla bir araya gelen Reisi, iki ülke ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Reisi, "İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir. Rusya Devlet Başkanı da İran'ın Rusya pazarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi. İş birliğinin artırılması için sorunların ve engellerin kaldırılmasına yönelik ciddi bir irade var." ifadelerini kullandı.

İran Petrol Bakanı, Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar imzaladıklarını açıkladı

Öte yandan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar imzaladıklarını ve bunun sonuçlarını yakında göreceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Uci, Rus mevkidaşı Nikolay Şulginov ile Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bir ay önce enerji konusunda kapsamlı bir plan hazırlayarak Rus şirketlere sunduklarını dile getiren Uci, "Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar imzalandı. Rusya'nın birçok büyük şirketiyle petrol ve doğal gaz sahalarının genişletilmesi, petrol rafinerilerinin kurulması ve teknoloji aktarımı ile ilgili iyi anlaşmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Uci, Rusya makamları ve enerji şirketleriyle yaptıkları anlaşmaların sonuçlarının yakında görüleceğini ifade etti.