İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kendi hükümeti döneminde komşulara öncelik veren dış politika izleyeceğini belirterek, "En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin yeni hükümet döneminde komşulara öncelik veren ve komşularla ilişkilerini sağlamlaştıran dış politika izleyeceğini belirten Reisi, "En aktif hükümet diplomasisi komşularla yapılmalıdır. Komşularımızla ticari ve ekonomik işbirliğini artırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz çünkü bu ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın bölgesel ticaretteki payını artırmak için iyi imkanlar mevcut." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir başka bölümünde Afganistan'daki gelişmelere değinen Reisi, 20 yıllık ABD işgali süresince Afganistan'da yaşananları, "ABD'nin işlediği açık insan hakları ihlalleri" olarak niteleyerek, şöyle konuştu:

"Afganistan'da sadece yıllar içinde öldürülen, yaralanan veya sakat bırakılan kadın ve çocukların sayısına bakarsak bu ülkede ne kadar sessiz bir felaketin yaşandığını görebiliriz."

ABD'nin dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki varlığının hiçbir zaman güvenliğe katkı sağlamadığını aksine bu bölgelerdeki ABD varlığının güvenlik, istikrar ve barışa zarar verdiğini ifade eden Reisi, "Böyle bir sicile ve uygulamalara sahip ABD, dünya kamuoyunun mahkemelerinde sorumlu tutulmak yerine çeşitli bahaneler ve iddialarla dikkatleri başka ülkelerin üzerine çeviriyor." diye konuştu.

Reisi, "Amerikalılar bugün de bazı meseleleri öne sürerek, ülkemiz aleyhinde bir hava oluşturmaya çalışıyor. Buradan ulusal medya gibi sorumlu kurum ve kuruluşlara bu tür suçlamalara ve iddialara uygun şekilde yanıt vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.