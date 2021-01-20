İran Cumhurbaşkanı'ndan Biden yönetimine nükleer anlaşmaya dönüş mesajı: Top artık ABD'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün başlayacak Joe Biden dönemiyle birlikte Tahran-Washington ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ruhani, Trump döneminde iki ülkenin de çekildiği 2015 nükleer anlaşmasına dönüş konusunda "Top, ABD'de" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, televizyonda yayınlanan kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2015 nükleer anlaşması konusunda "Top artık ABD'de. Eğer Washington 2015 nükleer anlaşmaya dönerse biz de anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimize tamamen uyarız." dedi.

Ruhani, bugün Joe Biden'ın yemin etmesiyle başlayacak yeni dönemle ilgili "Bugün gelecek yeni ABD yönetiminin hukukun üstünlüğüne dönmesini bekliyoruz. Eğer yapabilirlerse gelecek dört yılda geçmiş dört yılın tüm kara noktalarını silebilirler" dedi.

Donald Trump hakkında konuşan Ruhani "Donald Trump'ın siyasi kariyeri bugün bitti ve İran'a uyguladığı 'maksimum baskı' politikası tamamen başarısız oldu" dedi.