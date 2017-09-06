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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Kuzey Kore'yi bu kadar tehdit etmeyin

"Kuzey Kore'nin varlığına yönelik tehdit var"

06 Eylül 2017 17:26

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerinin "tüm dünya için tehlikeli bir oyun" olduğunu belirterek, bunun ülkeyi nükleer silah denemeleri yapmaya ittiğini söyledi.

Kabine toplantısında ABD-Kuzey Kore krizine ilişkin konuşan Ruhani, "Neden Kuzey Kore, Doğu Asya'daki insanları endişelendiren bu yolu seçti? Kuzey Kore'nin varlığına yönelik tehditlerden dolayı" diye konuştu.

Ruhani şöyle devam etti:

"Biri atom silahlarıyla şaka yapabilir mi? Bir ülke atom silahı elde ettiğinde, tehdit etme oyunu tüm dünya için tehlikeli bir oyun haline geliyor. Bu sorunun müzakereler ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre Ruhani, ABD'li yetkililerin söylemlerindeki tonu yumuşatmaları gerektiğinin de altını çizdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bırakın onları. Kuzey Kore'yi bu kadar çok tehdit etmeyin ki o da kendi ve halkının hayatını sürdürmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

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İranHasan RuhaniABDKuzey KorenükleergerilimPasifik

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