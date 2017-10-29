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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Füze üretimine devam edeceğiz

"Füze üretimi, uluslararası anlaşmaları ihlal etmiyor"

29 Ekim 2017 13:50

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Kongresi'nin İran'ın füze programıyla ilgili aldığı karara tepki göstererek, "Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz" dedi.

Meclis'te iki bakan için yapılan güvenoyu oturumunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Halkımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmak için ihtiyaç duyduğumuz her türlü silahı üretmeye, depolamaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde kendimizi savunmak için bu silahları da kullanmaktan çekinmeyiz" ifadesini kullandı.

"Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz" diyen Ruhani, bunun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını savundu.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 27 Ekim Cuma günü İran'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda 2'ye karşı 423 oyla yeni bir yaptırım öngören tasarıyı kabul edilmişti.

"Her türlü ihlale karşılık veririz"

Ruhani konuşmasında ayrıca ülkesiyle 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya da değinerek, "Düşmanlarımız her türlü ihlalin zararlarına olacağını ve İran'ın buna kesin karşılık vereceğini bilmeli" açıklamasında bulundu.

13 Ekim'de İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasını istemişti.

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