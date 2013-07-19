İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Irak'ta

Irak'a gelen Ahmedinejad'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hudayr el-Huzai karşıladı. Ahmedinejad, daha sonra Başbakanlık ofisinde Irak Başbakanı Maliki ile bir araya geldi. Fotoğraf çekiminin ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ahmedinejad - Maliki görüşmesinde, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinde yaşanan son gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ahmedinejad'ın, yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin daha önce yaptığı davete icabet ederek, Irak'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Öte yandan Bağdat'taki çeşitli temaslarının ardından Ahmedinejad'ın yarın Hazreti Ali'nin Kerbela'daki türbesini ziyaret etmesi bekleniyor.