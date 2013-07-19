T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Irak'ta

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile bir araya geldi

19 Temmuz 2013 08:58

Irak'a gelen Ahmedinejad'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hudayr el-Huzai karşıladı. Ahmedinejad, daha sonra Başbakanlık ofisinde Irak Başbakanı Maliki ile bir araya geldi. Fotoğraf çekiminin ardından görüşme basına kapalı devam etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ahmedinejad - Maliki görüşmesinde, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinde yaşanan son gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Ahmedinejad'ın, yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin daha önce yaptığı davete icabet ederek, Irak'ı ziyaret ettiği ifade edildi.
Öte yandan Bağdat'taki çeşitli temaslarının ardından Ahmedinejad'ın yarın Hazreti Ali'nin Kerbela'daki türbesini ziyaret etmesi bekleniyor.
 

ETİKETLER

iranahmedinajırakmalikigörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24