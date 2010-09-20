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Dünya

İRAN CUMHURBAŞKANI ABD'DE PROTESTO EDİLDİ NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2010 12:28

-İRAN CUMHURBAŞKANI ABD'DE PROTESTO EDİLDİ NEW YORK (A.A) - 20.09.2010 - ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesindeki rejime karşı çıkan bir grup tarafından protesto edildi.  BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Ahmedinejad'ı protesto eden grup, Central Park yakınlarında toplandı ve ''İran hükümetinin baskıcı yönetimini'' protesto etmek için ağızlarını bantladı.   Kar amacı gütmeyen İsrailli eğitim grubu ''Stand With Us'' tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, ağızlarını bantlayan protestocular, ''Ahmedinejad'a karşı çıkan herkesin susturulduğunu'' ileri sürdü. Protestocular, ''sesleri duyulmayan İran halkı için dayanışma içinde olduklarını'' kaydetti.   Perşembe günü BM'nin karşısında Ahmedinejad'a karşı bir protesto gösterisi daha düzenlenmesi bekleniyor.  Ahmedinejad dün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Irak, Afganistan, Ortadoğu ve İran'ın nükleer programı konularında görüşmüştü. 

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