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Dünya

İRAN CEZAEVİNDE ŞİDDET: 14 ÖLÜ TAHRAN (A.A)

16 Mart 2011 23:00

-İRAN CEZAEVİNDE ŞİDDET: 14 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 16.03.2011 - İran'da bir cezaevinde çıkan kavgada 14 kişinin öldüğü, 33 kişininse yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu, başkent Tahran'ın batısındaki Karac kentinde bulunan Gezel Hesar cezaevinde boş zaman etkinliği sırasında çıkan kavgayı güvenlik güçlerinin 9 saatte bastırabildiğini duyurdu. Yarı resmi Mehr haber ajansı ise ölümlerin, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları için idam cezası almış mahkumların kaçma girişimi sonrası çıkan çatışmada meydana geldiğini belirtti.

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