-İRAN CEZAEVİNDE ŞİDDET: 14 ÖLÜ TAHRAN (A.A) - 16.03.2011 - İran'da bir cezaevinde çıkan kavgada 14 kişinin öldüğü, 33 kişininse yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu, başkent Tahran'ın batısındaki Karac kentinde bulunan Gezel Hesar cezaevinde boş zaman etkinliği sırasında çıkan kavgayı güvenlik güçlerinin 9 saatte bastırabildiğini duyurdu. Yarı resmi Mehr haber ajansı ise ölümlerin, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları için idam cezası almış mahkumların kaçma girişimi sonrası çıkan çatışmada meydana geldiğini belirtti.