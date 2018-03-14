İran: Cenazeler Türk yetkililere teslim edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart (DHA) - İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu
14 Mart 2018 11:56
Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart (DHA) - İran\'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran\'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir