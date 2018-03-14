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Dünya

İran: Cenazeler Türk yetkililere teslim edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart (DHA) - İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu

14 Mart 2018 11:56

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Mart (DHA) - İran\'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran\'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.

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Ekber KarabağTahranMart DHAAdli Tıp KurumuTürkiye Tahran Büyükelçiliği

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