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Dünya

İran casus uçağın taklidini üretecek TAHRAN (A.A)

12 Aralık 2011 16:11

-İran casus uçağın taklidini üretecek TAHRAN (A.A) - 12.12.2011 - İran, hava sahasına girdikten sonra ele geçirdiği ABD'ye ait insansız casus uçağının taklidini üreteceğini bildirdi. Devlet televizyonunun haberine göre, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Perviz Sururi, uçağın ''şifrelerini çözme işini tamamlamak üzere olduklarını, bundan sonraki aşamanın uçağın üretimine geçmek olacağını, yakın bir gelecekte seri üretime geçecek duruma geleceklerini'' belirtti. Perviz Sururi, ''bu şifreler çözüldüğü zaman Amerikan casusluk teknikleriyle ilgili önemli bilgiler elde edeceklerini, bunun ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini, ancak iyi yolda olduklarını'' kaydetti. Sururi, Tahran'ın, bu uçağın taklidini üretmek için Rusya veya Çin'in yardımına ihtiyacı olmadığını, bu ülkelerin, uçağın incelenmesi ve üretimine dahil olmayacaklarını söyledi. İran'ın seçkin askeri gücü Devrim Muhafızları'nın Başkan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Selami, uçağın ABD'ye iade edilmeyeceğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, bir süre önce ülkenin doğusunda elektronik harp sistemleriyle indirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayımlamıştı.

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