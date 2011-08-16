İran Büyükelçisi’nden süpriz ziyaret

PKK’nın Kandil sorumlusu Murat Karayılan’ın İran’da yakalandığı yönündeki iddiaların ardından İran Büyükelçisi Bahman Hosseinpour bugün Başbakan Yard&
16 Ağustos 2011 03:00
T24-PKK’nın Kandil sorumlusu Murat Karayılan’ın İran’da yakalandığı yönündeki iddiaların ardından İran Büyükelçisi Bahman Hosseinpour bugün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Süpriz görüşmede Görüşmede "PKK'nın iki numaralı isminin" İran'da yakalanmasına ilişkin haberler ve İran'ın Kandil'deki teröristlere gerçekleştirdiği yoğun operasayonarın gündeme geldiği tahmin ediliyor.
İran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseinpour sürpriz bir şekilde saat 14.00'te Başbakanlık’a geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık’ta olması bu ziyaretin önemini daha da artırdı. Ancak Büyükelçi Hosseinpour’un Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la biraraya geldiği öğrenildi.