İran Büyükelçisi’nden süpriz ziyaret

İran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseinpour sürpriz bir şekilde saat 14.00'te Başbakanlık’a geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık’ta olması bu ziyaretin önemini daha da artırdı. Ancak Büyükelçi Hosseinpour’un Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la biraraya geldiği öğrenildi.