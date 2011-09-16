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İran Büyükelçisi: Kandil'e ortak operasyon yok

İran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseininpour, Türkiye’nin PKK’yla mücadelesine destek vereceklerini belirterek,

16 Eylül 2011 03:00

T24 - İran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseininpour, Türkiye’nin PKK’yla mücadelesine destek vereceklerini belirterek, “Ancak Kuzey Irak’a ortak bir operasyon sözkonusu değil” dedi.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseininpour, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Hossininpour, iki ülkenin Kuzey Irak’a ortak bir operasyon yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Hossininpour, “Birbirleriyle bağlantılı olan PKK ve PJAK, Türkiye ve İran’a zarar veriyor. İki kardeş ülke bunlara karşı organize faaliyetler içinde birlikte mücadele edebilir” dedi.

Hossininpour, şunları söyledi: “Saldırı düzenleyen PJAK’ı sınırlarımızdan dışarı atmaya çalışıyoruz. İçeride organize olmalarına izin vermedik, onlara büyük zararlar verdirdik.

Türkiye ve İran terörle mücadelede çok sayıda kurban verdi. Dolayısıyla ortak çalışmalarının zamanı geldi. PKK ve PJAK’ı yok edeceğiz, bölgeden atacağız.

Türkiye'nin de sınırdan atması içinde yardım yapacağız. Ancak ‘organize olmak’ demek ortak bir operasyon yapacağız anlamına şu an itibarıyla gelmiyor.”


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