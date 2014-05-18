T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Büyükelçiliği'nden başörtüsü açılımı

İran’ın Ankara Büyükelçiliği Soma faciası için Kur’an okuttu. Kadın gazeteciler için başı örtme kuralı uygulanmadı

18 Mayıs 2014 14:19

İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli, Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler için Büyükelçilik bahçesinde Kur’an okuttu. Kadın gazetecilerin de katıldığı tören sırasında kadınların başını örtmesi kuralı uygulanmadı.

Vatan'da yer alan habere göre, Büyükelçilik’te Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Bikdeli, soruları cevapladı. Geçmişte Büyükelçiliğe gelen her kadın için başörtüsü takma kuralı uygulayan İranlı diplomatlar, toplantıya katılan kadın gazetecilerin başlarının açık olmasına itiraz etmedi. Büyükelçilik bir süredir resepsiyonlar ve iftar yemeği programlarına katılan kadınlardan da, başın kapatılması talebinde bulunmuyor. 

Büyükelçi Bikdeli, Soma olayı konusunda “Her türlü yardıma hazırız. İran ve Türkiye kötü günde ve iyi günde hep yan yana olmuşuzdur. Hepimizin yüreği bu feci olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanındadır' dedi.

ETİKETLER

iranbaşörtüsübüyükelçilisomamadenkömürkuran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24