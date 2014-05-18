İran Büyükelçiliği'nden başörtüsü açılımı

İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli, Soma'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler için Büyükelçilik bahçesinde Kur’an okuttu. Kadın gazetecilerin de katıldığı tören sırasında kadınların başını örtmesi kuralı uygulanmadı.

Vatan'da yer alan habere göre, Büyükelçilik’te Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Bikdeli, soruları cevapladı. Geçmişte Büyükelçiliğe gelen her kadın için başörtüsü takma kuralı uygulayan İranlı diplomatlar, toplantıya katılan kadın gazetecilerin başlarının açık olmasına itiraz etmedi. Büyükelçilik bir süredir resepsiyonlar ve iftar yemeği programlarına katılan kadınlardan da, başın kapatılması talebinde bulunmuyor.

Büyükelçi Bikdeli, Soma olayı konusunda “Her türlü yardıma hazırız. İran ve Türkiye kötü günde ve iyi günde hep yan yana olmuşuzdur. Hepimizin yüreği bu feci olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanındadır' dedi.