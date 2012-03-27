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Dünya

İran buğdayı stoklama yoluna gidiyor

İran'ın buğday alımları bu yıl son dört yılın rekorunu kırabilir

27 Mart 2012 13:28

 

İran, yaptırımların daha katı hale gelmesi veya askeri bir gerginlik yaşanma ihtimaline karşı stoklama yoluna gidiyor.
 
İran, buğday ithalatına hız verdi. Tahran, yaptırımların daha katı hale gelmesi veya askeri bir gerginlik yaşanma ihtimaline karşı stoklama yoluna gidiyor.
 
ntvmsnbc'nin ABD'li Wall Street Journal Gazetesi'ne dayandırdığı haberine göre İran, geride kalan birkaç ay boyunca ABD, Avustralya, Brezilya ve Kazakistan'dan buğday satın aldı. Aynı zamanda büyük ölçekte alım yapmak için Hindistan ile görüşüyor.
 
Georgetown Üniversitesi'nden Paul Sullivan, yağmurların az olması nedeniyle de buğday alımlarının İran için kritik önem taşıdığını ifade etti. İran'da hasat Mayıs'ta yapılacak.
 
İran'ın buğday alımları bu yıl son dört yılın rekorunu kırabilir.
 
Uluslararası piyasalarda buğday fiyatları 6.5 dolar düzeyinde seyrediyor. Fiyatlar geçen yıl 9 dolarla rekor düzeye ulaşmıştı.
 
 

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