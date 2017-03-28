İran bu kareyi konuşuyor!

Nevruz tatilinde Tahran’a yakın bir dağ gezisine giden, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başı açık kızlarla çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa 18 bin’e yakın yorum yapıldı, 143 bin kişi de fotoğrafı beğendi.

Ülkede 19 Mayıs 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bu fotoğrafı muhafazakar çevrelerin tepkisiyle karşılandı.

Eski muhafazakar milletvekillerinden Hamid Rasayi fotoğrafın altına tepki göstererek cumhurbaşkanının spor kıyafetlerle kızların yanında verdiği fotoğrafı İran’ın ekonomik başarısızlığını kamufle etme çabası olarak nitelendirdi.

Seçime ve iç politikaya yönelik bir hamle olduğunu dile getiren Rasayi bunun aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin muhafazakar değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi. İranlı vatandaşlar arasında da tartışma yaratan fotoğrafa Ruhani’yi destekleyenler ise olumlu yorumlarda bulundu.