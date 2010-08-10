-İRAN, BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİNİ VURMAKLA TEHDİT ETTİ TAHRAN (A.A) - 10.08.2010 - İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Kenani Mugaddem, ABD'nin İran'a saldırması durumunda, "İran'ın bölgedeki Amerikan üslerini vurmaktan başka seçeneği kalmayacak" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen'in geçen hafta yaptığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planları bulunduğu yönündeki açıklamasına tepki olarak, İran'ın Fars haber ajansına açıklamada bulunan Mugaddem, İran'ın, 1980-88 savaşında ölen Iraklı askerleri gömdüğü, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde, Amerikan askerleri için toplu mezarlar kazdıklarını belirtti. Mullen geçen hafta yaptığı açıklamada, her ne kadar kendisi kötü bir fikir olduğunu düşünse de, yine de ABD'nin olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere geliştirdiği, İran'a yönelik saldırı planları bulunduğunu söylemişti. ''Bir zamanlar Saddam'ın askerlerini gömmek için kullanılan toplu mezarlar şimdi de Amerikan askerleri için hazırlandı'' diye konuşan Mugaddem, ABD donanmasına bağlı 5. Filo'nun Körfez ülkelerinden Bahreyn'de bulunan karargahına göndermede bulunarak, Amerikan güçlerinin İran'a saldırması durumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Amerikan üslerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD'nin İran sınırları dışındaki üslerinin vurulması durumunda, İran'a yönelik bir kara harekatına girişme şansının bulunmadığını ileri süren Mugaddem, ''Eğer ABD bize yönelik önleyici bir harekatta bulunur ve İran'a saldırırsa, İran'ın bölgedeki Amerikan üslerini vurmaktan başka seçeneği kalmayacak'' dedi. Mugaddem sözlerine şöyle devam etti: ''Böylesi bir savaşın ağır maliyeti sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin üzerinde kalmayacak. ABD ve diğer ülkeler, bunun bölgede kapsamlı bir savaşın başlangıcı olacağını kabul etmelidirler.''