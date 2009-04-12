İran BM'nin taleplerini değerlendiriyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya'nın (5 artı 1 ülkeleri) nükleer müzakerelere ilişkin taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.



Laricani, Mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın son dönemlerde "nükleer enerjide elde ettiği başarıları" ve bu konuda izledikleri politika ile Batılı ülkelerin müzakere taleplerini değerlendirdi.



İsfahan'daki nükleer tesislerde ilk yakıt üretim ünitesinin hizmete açılması ve faal olan santrifüj sayısının 7 bine çıkarılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Bu başarılarla nükleer yakıt üretim aşaması tamamlanmış oldu ve nükleer teknolojinin temeli daha sağlam hale geldi" diye konuştu.



"Artık 5 artı 1 ülkelerinin İran'ın nükleer teknolojisini inkara kalkışmayacaklarını ve bunu suistimal edemeyeceklerini" kaydeden Laricani, "Gelecekteki müzakereler, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uyarınca yapılmalı" dedi.



"Batılı ülkelerin İran'ın nükleer enerji programına ilişkin yaklaşımlarının hukuki ve yasal temelden yoksun olduğunu" savunan Laricani, "5 artı 1 ülkelerinin davetini dikkatle inceliyoruz" dedi.



Laricani, ülkenin ilgili tüm birimlerinin nükleer enerji faaliyetlerine verdiği destek için teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın nükleer enerji konusundaki kararlılığını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.



BM Güvenlik Konseyinin daimi beş üyesi ile Almanya, 8 Nisanda Londra'da yaptıkları toplantıda bir sonraki müzakerelere İran'ı davet etme kararı almış, ABD de bu görüşmelere doğrudan katılacağını açıklamıştı.

