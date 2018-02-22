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Dünya

İran: Biz olmasaydık IŞİD Şam'da olurdu

"İsrail hava sahasına İHA gönderdiğimiz haberleri yalan"

22 Şubat 2018 17:20

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi Suriye'deki varlıklarının terörizmi önleme amaçlı olduğunu söyledi. Araqchi "Bizim orada olmadığımızı bir düşünün. Şam'da ya da Beyrut'ta ya da başka bir yerde şimdi IŞİD olurdu" dedi.

Araqchi İran'ın Suriye'deki varlığının İsrail'e karşı yeni bir cephe oluşturmadığını da söyledi. Suriye'deki durumun "çok karmaşık" olduğunu ve bölgesel bir savaşın çıkma tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Araqchi, "Bölgemizin her yerinde savaş korkusu var" dedi.

Araqchi Lübnan'daki Hizbullah gibi İran destekli milislerin İsrail ile yüzleşmek için var olduğunu da söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şam'ın doğusunda muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da yüzlerce kişinin bombardıman altında ölmesini lanetlediğini belirtti.

Araqchi ayrıca İran'ın Suriye'den İsrail hava sahasına İHA gönderdiği haberlerini de yalanladı. Araqchi İHA'nın Suriye ordusuna ait olduğunu söyledi.

İsrail'in Suriye ve diğer komşu ülkelere dronlar gönderdiğini söyleyen Araqchi, "Başkalarına günlük yaptıkları şey kendi başlarına geldiğinde kızmamalılar" dedi.

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