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Dünya

İran: Birkaç dakikada ABD'yi vururuz

Nükleer programı nedeniyle İran'a uluslararası baskı artarken, bölgede gerilim tırmanıyor

04 Temmuz 2012 22:38

 

İran'dan, petrol ambargosunun ardından artan gerilimi daha da yükseltecek bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, herhangi bir saldırı durumunda Ortadoğu’daki ABD üsleri ve İsrail’in hedef alınabileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin petrol ambargosunun yürürlüğe girmesinin ardından uzun menzilli füze denemelerine başlayan İran'dan bugün de sert açıklamalar geldi.

Tahran yönetiminden yapılan açıklamada 'herhangi bir saldırı durumunda birkaç dakika içinde Ortadoğu’daki ABD üslerinin ve İsrail’in hedef alınabileceği' belirtildi.

 

'İsrail ve ABD hedefimizde'

 

Devrim Muhafızları Havacılık Birimi Komutanı Amir Ali Zadeh ise "Bütün Amerikan üsleri ve İsrail, füzelerimizin hedefinde" ifadesini kullandı.

Zadeh,"Saldırı sonrası üsleri yok etmek için kuracağımız ve füzelerimizi yerleştireceğimiz bölgeleri belirledik" dedi.

 

Türkiye’de hedefte

 

İran, uzun menzilli füzelerinin 2 bin kilometre menzilli olduğunu belirtiyor. ABD’nin bölgede; Türkiye, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Afganistan ve Kırgızistan'da askeri üsleri bulunuyor.

 

Askeri operasyon masada

 

İsrail,diplomasinin başarısız olması durumunda nükleer programını durdurmak için İran'a askeri harekat düzenleyebileceğini belirtiyor. Washington da askeri operasyon dahil tüm seneçeklerin masada olduğunu söylüyor.

 

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