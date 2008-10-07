İran bir uçağı zorla indirdi

İran'ın Fars haber ajansı, Türk hava sahasından İran topraklarına giren Falcon tipi Amerikan uçağının bir havaalanına inmeye zorlandığını duyurdu. İran devlet televizyonu ise, inişe zorlanan uçağın Macar uçağı olduğunu ve içinde Amerikalı bulunmadığını bildirdi.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da, ABD askeri uçağının inişe zorlandığı iddiasını yalanladı.



AA ise, Türk hava sahasından İran topraklarına girdiği belirtilen ABD tescilli uçağın, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinden Avrupa'ya giderken rotasındaki sapma nedeniyle bu durumla karşılaştığını bildirdi.



AA'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Irak'ın Erbil kentinden Avrupa'ya doğru kalkan ABD tescilli uçak, Türk hava sahasından geçişi sırasında rotasında yaşanan sapma nedeniyle İran hava sahasına girdi.



"Yoğun hava trafiğinin yaşandığı dönemlerde zaman zaman bu tür rota sapmalarıyla karşılaşılabildiğini" anlatan yetkililer, "herhangi bir hava sahası ihlalinin söz konusu olmadığını" söyledi.



Yetkililer, "uçuşun Türk askeri makamlarının bilgisi dahilinde yapıldığını" kaydetti.



İran'daki bir haber ajansı, "Türk hava sahasından giren Amerikan uçağının bir havaalanına inmeye zorlandığını" bildirmiş, ABD'li yetkililer ise "uçağın İran hava sahasına girmesinin kasıtlı olmadığını" açıklamıştı.