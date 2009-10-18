İran, bir Pakistan sınır geçişini kapattı

İran'ın, Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırının ardından Pakistan ile aralarındaki bir sınır geçiş noktasını kapattığı bildirildi.

İran'ın, Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırının ardından Pakistan ile aralarındaki bir sınır geçiş noktasını kapattığı bildirildi.

Ketta'daki Pakistan polisinden Ekber Sancrani, İran'ın en az bir sınır geçiş noktasını kapattığını söyledi. İranlı yetkililerin sınırı kapatma konusunda bir neden göstermediğini belirten Sancrani, bunun saldırıyla ilgili olduğu tahmininde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Besit de İran'ın, saldırıyı üstlenen Cundullah örgütünün liderinin Pakistan'da olduğu iddiasını reddetti. Sözcü, terörizm tehdidini bertaraf etmek için mücadele verdiklerini hatırlattı.

İran Resmi Haber Ajansı IRNA, saldırıyı Cundullah örgütünün üstlenmesinin ardından, İran'a yönelik saldırıları düzenleyen teröristlerin Pakistan'da üslendikleri iddialarıyla ilgili olarak, İran'ın Pakistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarını çağırdığını bildirdi.