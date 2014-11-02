İran: Bir ABD gemisini 50 saniye içinde batırabiliriz

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Fedevi, Körfez'deki ABD gemilerine saldırma ve batırma yönünde birçok tatbikat yaptıklarını belirterek, "Bir Amerikan gemisini 50 saniyede batırma kapasitesine sahibiz" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Fedevi, " ABD askeri güçlerini Basra körfezinden çekmeli" dedi.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini koruma stratejisi" konulu konuşmada ABD'nin askeri varlığının bölgeden uzaklaştırılmasının İran Deniz Kuvvetlerinin önceliklerinden olduğunu ifade eden Fedevi, "Körfezdeki ABD gemilerine saldırma ve batırma yönünde bir çok tatbikat yaptık, 1 Amerikan gemisini 50 saniyede batırma kapasitesine sahibiz" ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgedeki denizaltılarına işaret eden Fedevi, İran donanmasının su altındaki hedeflere saldırma kapasitesinde gelişmiş füzelere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD donanmasına ait 5'inci Filo, Bahreyn'de bulunuyor.