İran: Beşar Esad kırmızı çizgimiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki temsilcisi Ali Saidi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın korunmasının İran'ın Suriye politikasının kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti.

İran'ın yarı resmi İSNA ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları'ndaki devir teslim töreninde konuşan Saidi, İran'ın Suriye konusunda 4 kırmızı çizgisi bulunduğunu söyledi.

"İran'ı tehdit eden en büyük tehlike..."

Suriye'deki Ehli Beyt’e ait türbelerin teröristlerin eline geçmemesini İran'ın Suriye'deki önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Saidi; Suriye'nin, İsrail'e karşı mücadele eden Direniş Cephesi safında kalmasının İran'ın ikinci kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti.

Saidi, "İran'ı tehdit eden en büyük tehlike, Suriye'yi Direniş Cephesi'nden ayırmaktır, tüm var gücümüzle bunu önlemeliyiz" diye konuştu.

İran'ın Suriye'deki üçüncü kırmız çizgisinin Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasını olduğunu ifade eden Saidi, Beşar Esad'ın varlığının İran'ın Suriye konusundaki dördüncü kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.