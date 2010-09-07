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Ekonomi

İran benzin üretimini artırdı

İran, enerji ihtiyaçlarını hedef alan yaptırımları boşa çıkarmak amacıyla benzin üretimini kendine yetecek seviyeye ulaştırmak için artırdığını bildi

07 Eylül 2010 03:00

T24- İran, enerji ihtiyaçlarını hedef alan yaptırımları boşa çıkarmak amacıyla benzin üretimini kendine yetecek seviyeye ulaştırmak için artırdığını bildirdi.


İran Radyo ve Televizyonu'nun (IRIB) internet sitesindeki habere göre, Petrol Bakanı Mesud Mirkazemi yaptığı açıklamada, ''İran'daki rafinerilerde günde 66,5 milyon litre benzin üretimi seviyesine vardık'' dedi.


Mirkazemi, benzin üretimini artırmadan önce piyasanın ihtiyacını karşılamak için İran'ın iç benzin üretimin 44 milyon litre ve ithalatının 20 milyon litre olduğunu söyledi.


Yaptırımların etkisinin İran'ı rafine kapasitesini hızla artırmaya sevk ettiğini bildiren Mirkazemi, ''Yaptırımlardan sonra son koşullar ve artan benzin fiyatında bazı satıcıların olumsuz yaklaşımları ışığında bu ürünün üretimindeki artış rafinerilerde 20 gün önce başladı'' ifadesini kullandı.


Petrol Bakanı Yardımcısı Alirıza Zeighami ise devlet ajansı IRNA'ya geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, benzinde kendine yetebilecek seviye sağlanmadan önce rafineri kapasitesinde önemli artırımlara ihtiyaç olduğunu söylemişti.


Zeighami, ''İki yeni yakıt üretimi projesinin tamamlanmasıyla gelecek İran yılının (Mart 2012) sonunda kendimize yetebileceğiz'' demişti.


Dünyanın en büyük dördüncü petrol ihracatçısı İran, yeterli rafineri kapasitesi olmaması yüzünden benzin ihtiyacının yüzde 40 kadarını ithal etmek zorunda kalıyor.


ABD ve Avrupa Birliği, nükleer programını durdurması için İran'a baskı uyguluyor.

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