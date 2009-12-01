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Dünya

İran Batı'ya yüz çevirdi

Ahmedinejad, nükleer sorunun çözümlendiğini ve bu konuda müzakere yapmayacaklarını söyledi.

01 Aralık 2009 02:00

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, nükleer sorunun çözümlendiğini ve bu konuda müzakere yapmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran nükleer sorununun çözümlendiğini ve Batı ile görüşmelere gerek olmadığını" söyledi.

Reuters'ın haberine göre Ahmedinejad devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "İran nükleer sorunu çözümlendi. Bu konuda görüşme yapmayacağız. Müzakerelere gerek yok" dedi.

Saldıran pişman olacak

Ahmedinejad televizyondaki açıklamasında, ülkesine karşı, nükleer programından ötürü uygulanacak yaptırımların hiç bir sonucunun olmayacağını ifade etti ve "herhangi bir saldırıya girişenin de pişman olacağını" belirtti.

Ahmedinejad, "Yaptırımların etkisi olmayacak. Saldırganlar, parmaklarını tetiğe dokundukları anda, bu yaptıklarından pişman olacak" diye konuştu.

Moskova hata yaptı

Ahmedinejad, ülkesinde nükleer santral inşa etmekte olan Rusya'yı da son Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kararına desteğinden ötürü eleştirdi ve Moskova'nın bu desteği vermekle 'hata yaptığını' savundu.

Ahmedinejad, "Rusya'nın bu konudaki değerlendirmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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