İran Batılı devletlerle İstanbul'da buluşacak

T24 - İran'la batılı ülkeler arasında nükleer müzakerelerin yeni turu bugün İstanbul'da başlıyor. İki gün sürecek zirvede yeni bir öneri gündeme getirmeyeceğini duyuran İran, uranyum takası anlaşmasını görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

İran heyeti, batılı ülkelerle yapılacak nükleer müzakerelerin yeni turu için İstanbul'da.

Başmüzakereci Said Celili'nin yardımcısı Ali Bakeri, görüşmelerde yeni bir öneri gündeme getirmeyeceklerini söyledi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Ali Asker Sultaniye ise, İran'ın müzakerelerde uranyum takası anlaşmasını görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Sultaniye, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Brezilya ve Türkiye ile üzerinde uzlaştığı anlaşmanın arkasında olduğunu belirterek, Tahran'ın Fransa, Rusya ve ABD'yi de içeren Viyana Grubu ile nükleer yakıt takasını görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 1 ülkelerinin (BM Güvenlik konseyi daimi üyeleri ve Almanya), İran ile İstanbul'da yapacağı görüşmelerde "temel sorunlarda anlamlı ve pratik bir ilerleme sağlanmasını istediklerini" bildirdi.



"İran somut adım atana kadar..."

Bakanlık sözcüsü P.J. Crowley, 5 1 ülkelerinin, İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uyum içinde tutulması politikasına ısrarla bağlı kaldıklarını belirtti. Sözcü, bu tutumlarını, İran'ın "uluslararası kaygıları giderecek somut adımlar atmasına değin" sürdüreceklerini ifade etti.



Davutoğlu'ndan yemek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak görüşmeler için İstanbul'a gelen konuklar onuruna akşam yemeği verdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen yemekte Davutoğlu, konukları yemek salonunun girişinde karşıladı.

Davutoğlu, yemek öncesi Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.



"Davutoğlu nüfuzunu kullanabilir"

ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal, İstanbul zirvesine ilişkin değerlendirmesinde, "Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun müzakere masasına oturmasa da perde arkasında nüfuzunu kullanmasının beklendiği'" yorumunu yaptı.

Haberde ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'ın son yıllarda önemli bir diplomatik dostu haline geldiği'' görüşüne yer verilirken BM Güvenlik Konseyi'nde İran yaptırımlarına karşı sadece Türkiye ve Brezilya'nın ''hayır'' oyu kullandıkları anımsatıldı.





