İran basını, Rio Olimpiyatları'na katılan voleybolcuların vücutlarını sansürledi

İran basını, 2016 Rio Olimpiyatları plaj voleybolunda Mısır ile Almanya arasındaki maçta, Alman sporcuların vücutlarını sansürledi.

İran'da yayın yapan Tesnim Haber Ajansı maç fotoğraflarını yayınlarken bikinili Alman sporcuyu tamamen mozaikledi. Fotoğrafta Alman sporcunun sadece eli göründü. Fotoğraf dünya basınında önemli ölçüde yer bulurken maç için 'kültürlerin çarpışması' ifadesi kullanıldı.

Bir yanda Laura Ludwig ve Kira Walkenhorst'tan oluşan Alman takımı bikiniyle sahadaki yerini alırken, öte yanda Nothing Meawad ve Doaa El Elghobashy'den oluşan Mısır ekibi ise vücutları tamamen kapalı biçimde mücade etmişti.