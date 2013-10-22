İran basını: Muammer Kaddafi öldürülmedi; gizli bir hayat sürüyor

İran medyası, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hayatta olduğunu yazdı. Mısır'daki bir gazetenin iddiasına dayandırılan habere göre iki yıl önce öldürülen Kaddafi'nin o görüntüleri de bir mizansendi.

İran radyo ve televizyonu Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölmediğini iddia etti. Habere göre, Kaddafi'nin Libya'nın komşularından birinde gizli bir yaşam sürdüğü söyleniyor. İddia ilk önce Mısır'ın El Masri el Yevm gazetesinde yer aldı. Gazetenin, bağımsız gazeteci Esad Embiya Ebu Gayla'nın iddiasına dayandırdığı haberine göre, Libya'yı 42 yıl boyunca yöneten Muammer Kaddafi hâlâ hayatta.

Sabah’ta yer alan habere göre Libya'nın eski liderinin milyonlarca kişi tarafından izlenen linç edilme görüntülerinin de gerçek olmadığını öne süren Ebu Gayla, 2011'deki NATO bombardımanında bir bacağını kaybeden Kaddafi'nin, Libya'ya komşu Afrika ülkelerinden birinde sağlığına tekrar kavuştuğunu ve gizli bir hayat sürdürmeye devam ettiğini iddia etti. İran radyo ve televizyonunun Fransızca yayın yapan birimi de bu iddiayı dünyaya duyurdu.

Eşi naaşını istiyor

Muammer Kaddafi'nin karısı Safiye Kaddafi da dün Rusya'nın Sesi radyosuna yaptığı açıklamada kocasının ve oğlu Mutassım'ın naaşlarının bulunmasını talep etti. "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği üyeleri oğlumun ve kocamın gömüldüğü yerleri açıklasınlar" diyen Safiye Kaddafi açıklamalarında "Afrika Birliği üyeleri de Muammer Kaddafi ve kurmaylarının öldürülmesi konusunda bir soruşturma başlatmalıdır" ifadelerine yer verdi. Safiye Kaddafi "Ailelerinin bu iki şehide uygun bir cenaze töreni düzenleyebilmesi için" oğlunun ve kocasının öldürülmesi olayına karışanların bildikleri her şeyi açıklamalarını talep etti. Uzun süren sert yönetimi ve sıra dışı tavırlarıyla sık sık dünya kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken Muammer Kaddafi, iç savaş sırasında 20 Ekim 2011'de doğduğu yer Sirte'de yakalanmıştı. Memleketi Sirte'den 50 araç ve 250 kişilik bir konvoyla kaçmaya çalışan Kaddafi ve kurmayları NATO uçakları tarafından vurulmuştu. Yakın korumalarından birinin muhaliflere atmak istediği fakat yanlışlıkla tam Kaddafi'nin arkasına düşen bir el bombasıyla eski diktatörü yaraladığı bildirilmişti. Bu kargaşa esnasında muhaliflerle çatışmaya giren 69 yaşındaki Kaddafi bir kanalizasyon borusuna saklanmaya çalışırken yakalanmıştı.

Ailesi ve kurmayları ne durumda?

Libya’nın elindekiler

Seyfülislam Kaddafi: Muammer Kaddafi'nin oğlu, Seyfülislam Kaddafi (41) Libya'da "ulusun güvenliğini ehlikeye atmak" suçundan yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Libyalı yetkililerin teslim etmek istemediği Seyfülislam Kaddafi'yi Lahey'de yargılamak istiyor.

Abdullah Senusi: Muammer Kaddafi'nin istihbarat şefi ve devletin "kara kutusu" olarak bilinen Abdullah Senusi, 2011'de Cemahiriye ayaklanmasının bastırılması esnasında işlediği suçlar dolayısıyla idamla yargılanıyor.

Bağdadi Mahmudi: Kaddafi'nin 67 yaşındaki eski başbakanı Bağdadi Mahmudi, geçtiğimiz aydan beri Trablus'ta yargılanıyor.

Hayatta olmayanlar

Mutasım Kaddafi: Kaddafi'nin 5'inci oğlu ve Libya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı. Babasıyla birlikte Sirte'de yakalandı ve linç edildi. Naaşının nerede olduğu bilinmiyor.

Şükrü Ganim: Eski Başbakan'ın cesedi, Viyana'da Tuna nehrinde bulundu.

Sürgündekiler

Saadi Kaddafi: Muammer Kaddafi'nin üçüncü oğlu. Nijer'de. Eski bir futbolcu olan Saadi Kaddafi'yi teslim etmek istememesi Libya ve Nijer arasında diplomatik krize sebep oldu.

Hannibal ve Safiye Kaddafi: Kaddafi'nin karısı Safiye (61) ve oğlu Hannibal (38) Cezayir'de bulunuyor. Yerleri gizli.