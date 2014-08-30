İran basını Erdoğan ve Davutoğlu için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması ve Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevine getirilmesi İran basınında geniş yer aldı.

Tirajı günde 300 bin olan muhafazakar eğilimli İran gazetesi, Davutoğlu'nu Türk dış politikasının 5 yıllık lideri olarak tanımlayarak bölge ülkeleri ile "sıfır sorun" politikasına vurgu yaptı.

'Türk milliyetçiliği sadece laiklik ve Atatürkçülük ile sınırlı değildir'

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in kontrolünde olan Ettelaat gazetesinin köşe yazarlarından Ebulkasım Kasımzade, Erdoğan'ın birçok özelliklere sahip siyasi yönetici olduğunu ve olağanüstü enerjisiyle güçlü bir karakterlik sergilediğini yazdı.

Kasımzade, "Türk toplumu ideolojik kutuplaşmaların aksine "ulusal birlik" yörüngesinde hareket ediyor. Türk milliyetçiliği sadece laiklik ve Atatürkçülük ile sınırlı değildir. Erdoğan'ın tüm dini veya dini olmayan grupları "milliyet" çatısı altında topladığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Milli Güven Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Etemad gazetesinde, Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması, "Türkiye'de Erdoğan'ın sonraki projelerinin uygulanması" başlığı ile verildi.

AKP'nin 2015 sınavı

Etemad gazetesi, "2015 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi için bir sınav olacak. Erdoğan'ın partiden ayrılması ve Abdullah Gül'ün siyasete dönüşü ile birlikte partideki koşullar kesinlikle bu şekilde kalmayacak. Sadece parti içindeki dengeler değişmeyecek ve seçimler Türkiye'nin geleceğini etkileyecek" yorumunu yaptı.

'Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu'

İran'ın reformcu Merdom Salari gazetesi ise "Farklı evrelerle Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu" başlığıyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı manşete taşıdı.

'Ekonomiye durgunluk getireceği muhtemeldir'

Merdum Salari gazetesi "Erdoğan'ın başarısının sırlarını" şöyle anlattı:

"Erdoğan Türkiye'yi finansal kriz, finansal piyasaların çöküşü ve yüksek enflasyondan kurtardı. 12 yıl boyunca sadece bunlarla uğraşmadı, Türkiye'nin en büyük projelerine imza attı. Böylece Dünyanın 18. büyük ekonomisi oldu. Ancak son zamanlarda dünya ekonomisinin tatsız durumu, Ortadoğu'daki terör dalgaları ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısının hızla yükselmesinin ülkenin ekonomisine durgunluk getireceği muhtemeldir"

Öte yandan, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika üzerine yazılar yazan diplomacy.ir internet sitesi de "Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceği için kendi plan ve projelerini tamamlamak amacıyla Davutoğlu'na kabineyi kurma görevini verdiğini, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gündemden silinmeyeceğini, adının sürekli siyasi tartışmalarda ve yorumlarda geçeceğini ve Erdoğan'ın güçlü rakibi olmaya karar verirse bunun mümkün olacağını" öne sürdü.