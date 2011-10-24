İran barutsuz silah geliştirdi



T24 - İranlı uzmanlar mermiyi barut yerine elektromanyetik dalgalarla fırlatan bir tabanca geliştirdi. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, 8 mm’lik mermi fırlatan tabancada mermi kovanı yerine elekromanyetik dalga kullanılıyor ve tabanca bir dakikada otuz mermi atabiliyor.



Tabanca barut yerine elektromanyetik dalga kullandığı için silahın yeniden şarj edebilmesi için iki saniye gerekiyor. Yani mermiler iki saniyede bir ve saniyede 330 metre hızla atılabiliyor.



Fars Haber Ajansı’na göre, mermi atmak için barut gibi bir patlayıcı kullanmadığı için bu silahlar hiçbir gürültü çıkarmıyor.



Ajans elektromanyetik tabancaların özellikle VIP korumalarda ve gizli görevlerde kritik rol oynayacağını belirtti.









