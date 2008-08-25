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Ekonomi

İran bankalarını özelleştiriyor

İran, yabancı bankaları da ülkede şube açmaya teşvik edecek.

25 Ağustos 2008 03:00

İran'da devlete ait bankaların özelleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. İran Merkez Bankası Başkanı Tahmasb Mezahiri, özelleştirme kanunu kapsamında devlete ait bankaların özelleştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanlığı'nın, konuya ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Mezahiri, birkaçı dışında tüm bankaların özelleştirileceğini bildirdi.

Mezahiri, halihazırda faaliyette bulunan özel bankaların sermaye sıkıntısı çektiğini belirterek, yeni banka kurmak isteyenlerin yüksek sermayeyle bankacılık sektörüne girmelerini istedi.
Özel bankacılığın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Mezahiri, yabancı bankaların İran'a şube açmalarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Mezahiri, özel sermayenin yabancı bankalarla işbirliği yaparak şube açmasının önündeki engellerin de kaldırıldığını sözlerine ekledi.


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