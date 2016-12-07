İran: Bağımsız Kürdistan fikrine karşıyız

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, bağımsız Kürdistan fikrine olumlu bakmadıklarını ifade etti.Musul operasyonunun bitmesiyle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık yönünde adım atacağı iddialarını değerlendiren Laricani, “Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalı” ifadesini kullandı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laricani, “Bu konuya Irak halkı karar vermeli. Irak halkının da bölgedeki şartları göz önünde bulundurarak geleceği için doğru bir karar vereceğine inanıyoruz. Bize göre Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalı. Bu tip oyunlar peşinde olan ülkeler de bu meselelerin onların da başını ağrıtacağını anlamalıdır” dedi.

Babek Zencani açıklaması

Yolsuzluk suçundan idama mahkûm edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından onanan milyarder işadamı Babek Zencani için verilen karara değinen Laricani, ünlü işadamı için hala fırsatın var olduğunu söyledi.

Laricani, “ Zencani’ye yeterli zaman tanınmasına rağmen işbirliği yapmadı, yapsaydı bu durumda olmazdı. Yine de cezasında indirim yapılması için kendisine yeni fırsatlar verilmiştir” diye konuştu.

Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, dün yaptığı açıklamada, Zencani’nin zimmetine geçirdiği paraları geri ödemesi halinde cezasının indirilebileceği belirtmişti.