İran, Astana görüşmelerine ön şartsız katılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriyeli tarafların ülkede barışı konuşacağı Astana toplantısı öncesi İran'ın ön şartının bulunmadığını söyledi.



Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye barış görüşmelerinde garantör olarak İran, Türkiye ve Rusya'nın dışında başka bir ülkenin bulunmasının şimdilik düşünülmediğini belirtti.



Kasımi, "Şu an diğer ülkeler gündemde değil. Biraz sabretmeli ve bakmalı. Bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözmesi daha iyidir. Gelecekte iyi gelişmeler olması durumunda bu konu değerlendirilir" dedi.

'Bir görüş dikte etmemiz söz konusu değil'



"Astana zirvesi öncesi İran'ın ön şartı bulunuyor mu?" sorusuna Kasımi, "Astana toplantısı, Suriye devleti ve muhaliflerini ilgilendiriyor. Bir görüş dikte etmemiz söz konusu değil. Çözüm için atılacak adımlar konusunda diyalog içinde olmalarını ümit ediyorum. Özel bir şartımız bulunmuyor. Alacakları karar saygı değerdir" şeklinde cevap verdi.



Reuters'in taslak metni referans göstererek "Suriye; Türkiye, Rusya ve İran arasında bölünecek" şeklindeki iddialarına cevap veren Kasımi, "Alakasız ve yanlış bir söz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz. Sınırların değiştirilmesi ve ülkelerin ulusal egemenliklerinin ihlal edilmesi yanlıştır" ifadelerini kullandı.



