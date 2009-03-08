İran askeri sınırı geçen 2 kardeşe ateş açtı: 1 ölü

İran askerleri Van'ın Saray İlçesi yakınlarından sınırı kaçak yolla geçen 2 Türk kardeşin üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Saray ilçesine bağlı Bakışık Köyü'nde oturan 13 yaşındaki Doğan Durdu ile kardeşi 12 yaşındaki Serkan Durdu dün saat 22.00 sıralarında kaçak yollarla İran'a geçmek istedi. İran sınırının Kerkuş bölgesinde İran askerlerinin 'Dur' ihtarına uymayan Doğan ve Serkan Durdu kardeşlere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Doğan Durdu öldü, Serkan Durdu yaralandı.



Köylüler tarafından İran sınırından alınan yaralı Serkan Durdu, Özalp Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Van'daki Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen Doğan Durdu'nun cenazesi ise yapılan otopsisinin ardından Bakışık Köyü'nde toprağa verildi.

