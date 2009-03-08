T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran askeri sınırı geçen 2 kardeşe ateş açtı: 1 ölü

İran askerleri sınırı kaçak yolla geçen 2 Türk kardeşin üzerine ateş açtı: 1kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

08 Mart 2009 02:00

İran askerleri Van'ın Saray İlçesi yakınlarından sınırı kaçak yolla geçen 2 Türk kardeşin üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Saray ilçesine bağlı Bakışık Köyü'nde oturan 13 yaşındaki Doğan Durdu ile kardeşi 12 yaşındaki Serkan Durdu dün saat 22.00 sıralarında kaçak yollarla İran'a geçmek istedi. İran sınırının Kerkuş bölgesinde İran askerlerinin 'Dur' ihtarına uymayan Doğan ve Serkan Durdu kardeşlere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Doğan Durdu öldü, Serkan Durdu yaralandı.

Köylüler tarafından İran sınırından alınan yaralı Serkan Durdu, Özalp Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Van'daki Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen Doğan Durdu'nun cenazesi ise yapılan otopsisinin ardından Bakışık Köyü'nde toprağa verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24