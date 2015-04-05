İran: Anlaşmaya uyulmazsa nükleer programa döneriz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin varılan anlaşmaya aykırı hareket etmesi halinde, nükleer programa devam edebileceklerini söyledi.

Zarif, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ülkesine uygulanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının, anlaşmanın uygulandığı gün tamamen kaldırılacağını söyledi.

ABD yönetiminin "yaptırımların askıya alınacağı" açıklamasının doğru olmadığını ifade eden Zarif, bu açıklamaların, ABD iç siyasetindeki baskılar nedeniyle yapıldığını savunarak, "Yaptırımlar askıya alınmayacak, tamamen kaldırılacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın konuyla ilgli açıklamasının Lozan'da okunan bildiriyle çeliştiğini dile getiren Zarif, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de ABD'li yöneticilerin açıklamasına tepki gösterdiğini iddia etti.

'Nükleer programa geri dönebiliriz’

Zarif, "Karşı tarafın anlaşmaya aykırı hareket etmesi halinde", İran'ın nükleer programını hızlı bir şekilde devam ettireceğini belirterek, "Nükleer programda elde ettiğimiz kazanımlara geri dönebiliriz ve kimse bizi bu yoldan alıkoyamaz" ifadesini kullandı.

İran'ın "nükleer silah peşinde olmadığını" tekrarlayan Zarif, "Biz kendi haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Hiçbir zaman da nükleer silah peşinde olmadık. Bölgedeki komşularımızla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz" diye konuştu.

İran ile BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu "5+1 grubu" arasında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan nükleer müzakerelerde 2 Nisan'da uzlaşmaya varılmıştı.

Anlaşmada, İran'ın nükleer programına 10 yıl boyunca nükleer silah yapmasını engelleyecek bazı kısıtlamalar getirilecek, buna karşın İran'ın nükleer programı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımların "kaldırılacağı" veya "askıya alınacağı" şeklinde taraflardan farklı açıklamalar gelmişti.