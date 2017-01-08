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Dünya

İran: Ankara-Bağdat yakınlaşmasından memnunuz; Türkiye'nin sıfır sorun dönemine geri dönmesini istiyoruz

Başbakan Yıldırım, Irak'taki ikinci gününde Erbil'de bulunuyor

08 Ocak 2017 18:38

Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Türkiye - Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin ‘sıfır sorun’ dönemine geri dönmesini temenni ederiz"" dedi. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Ekber Karabağ'ın haberine göre,
IŞİD'i anlatan bir kitabın açılış töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Velayeti, Başbakan Yıldırım’ın Irak’a yaptığı ziyaret ve Ankara-Bağdat hattında yaşanan yakınlaşmayı değerlendirdi.

Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaçınıp bölgesel işbirliğinden geçer” diye konuştu.

Velayeti, “Türk hükumetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığı adım, olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisinin Türkiye ve Suriye arasında da kurulmasını umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında var olan gerilim ne Türkiye’nin yararına ve ne de Suriye’nin yararınadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye’nin komşularıyla benimsediği ‘sıfır sorun’ dönemine geri dönmesini temenni ederiz” dedi.

Başbakan Yıldırım, Erbil'de Barzani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, dün Bağdat'ta gerçekleştirdiği temasların ardından bugünErbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü.

Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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