İran Amerikan gemisini korsanlardan kurtardı

Umman Denizi'nde devriye gezen İran savaş gemileri, ABD bandıralı Maersk Texas adlı ticari bir gemiyi korsanların saldırısından kurtardı.

ABD'den İran'a teşekkür

Ajansın haberinde, İran savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde korsanların hücum botlarla saldırısına uğrayan Amerikan gemisinin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittiği ve savaş gemilerini fark eden korsanların bölgeden uzaklaştıkları kaydedildi.

Amerikan gemisindekilerin yardımlarından dolayı İran tarafına teşekkür ettiği belirtildi.

İran donanmasına bağlı savaş gemileri iki yılı aşkın bir süredir Umman Denizi ve Aden Körfezi bölgesinde korsanlara karşı devriye görevi yapıyor.