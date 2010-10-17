-İRAN AMERİKALI İŞ ADAMINI SERBEST BIRAKTI WASHINGTON (A.A) - 17.10.2010 - İran'ın, şiddet kullanan bir muhalif grupla bağlantısı olduğu şüphesiyle 2 yıldır tutuklu bulunan Amerikalı bir iş adamını serbest bıraktığı bildirildi. Avukatı, masum olduğunu yineleyen 71 yaşındaki müvekkili Rıza Tagavi'nin, Tahran'daki Evin Cezaevinden salıverildiğini, ancak gelecek hafta ortasından önce ABD'ye dönmesinin beklenmediğini kaydetti. İran Tagavi'yi, muhalif grupla bağlantılı bir İranlıya 200 dolar nakit para aktarmakla suçlamıştı. Tagavi ise bilerek muhalif örgüte para aktarmadığını, sadece birinin kendisinden bu parayı başka birine yardım için götürmesini istediğini söylemişti. Ailesini görmek ve iş bağlantıları için İran'ı düzenli olarak ziyaret ettiği belirtilen Tagavi'nin şeker hastası olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirten ailesiyle avukatı, İran'dan insani temellere dayanarak Tagavi'yi serbest bırakmasını istemişti.