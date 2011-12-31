İran altı devi masaya çağırıyor

T24 - İran'ın Berlin Büyükelçisi Alirıza Şeyh Attar, ülkesinin altılar olarak adlandırılan ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yeni tur nükleer görüşmeler yapılması için öneride bulunacağını söyledi.



Attar, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili'nin kısa süre içinde yeni tur görüşmelerin ayarlanması için AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a bir mektup göndereceğini ifade etti.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e açıklama yapan Attar, mektubun ne zaman gönderileceği hakkında ise bilgi vermedi.



İran'ın tartışmalı nükleer programıyla ilgili görüşmelerin son raundu Ocak ayında İstanbul'da yapılmış ve başarısız olmuştu.



Batı, İran'ın nükleer programının nihai amacının atom bombası elde etmek olduğunu ileri sürüyor, Tahran yönetimi ise programının barışçıl olduğunu belirterek iddiaları reddediyor.



