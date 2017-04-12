T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İran: Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına yeniden aday

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinejad gelecek ay yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney Ahmedinejad'a aday olmamasını tavsiye etmişti.

12 Nisan 2017 15:17

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinejad sürpriz bir adım atarak, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmak üzere başvurdu.

Ahmedinejad'ın bu kararı, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in aksi yöndeki isteğine rağmen almış olmasından dolayı şaşırtıcı bulundu.

Eski cumhurbaşkanının Hamaney'e meydan okuduğu yorumları yapılıyor.

Ahmedinejad daha önce Hamaney'in aday olmaması tavsiyesine uyarak, eski yardımcısı Hamid Bahai'yi destekleyeceğini söylemişti.

Çarşamba günü adayların başvurularını yaptığı içişleri bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ahmedinejad, Hamaney'in kendisine yasak koymadığını yalnızca tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Ahmedinejad buna karşılık Hamaney'e verdiği seçime katılmama sözüne hala sadık olduğunu, adaylık başvurusunun sadece Bahai'yi desteklemek amacını taşıdığını da kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın 2009 yılında ikinci kez seçilmesi, İslam devrimi sonrasında ülkenin yaşadığı en ciddi siyasi istikrarsızlık dönemini başlatmıştı.

İran cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak ve aday kayıtları bu hafta boyunca devam edecek.

İran'daki sistem gereği daha sonra adaylar siyasi ve İslami bakımdan bu göreve uygunlukları bakımından Anayasa Koruma Konseyi'nin değerlendirmesinden geçecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut AhmedinejadDiniAyetullah Ali Hamaney AhmedinejadAyetullah Ali HamaneyHamaneyHamid BahaiAhmedinejad HamaneyBahaiCumhurbaşkanı AhmedinejadMayısAnayasa Koruma Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24