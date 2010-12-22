-İRAN AFGANİSTAN'A AKARYAKIT ŞOKU KABİL (A.A) - 22.12.2010 - İran'ın Afganistan'a akaryakıt ihracatını durdurduğu bildirildi. Afganistan Ticaret Bakanlığı Uluslararası İlişkiler İdaresi Başkanı Mozammil Şinvari, İran'ın Afganistan'a akaryakıt ihracatını durdurduğunu ve akaryakıt taşıyan tankerleri İran-Afganistan sınırında beklettiğini, bununla ilgili talimatın İran güvenlik güçlerinden geldiğini açıkladı. Şinvari, Afgan yetkililerin konuyla ilgili İranlı yetkililerle görüştüklerini, ancak resmi yanıt alamadıklarını söyledi. Afgan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri de, Afganistan'ın doğusundaki Ferah, Nimroz ve Herat eyaletlerinin İran sınırında 3 bin kadar benzin tankerinin beklediğini belirttiler. Tahran yönetimi konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken, İran'ın akaryakıt ihracatını durdurma kararının, akaryakıtın, Afganistan'da Taliban ile savaşan NATO güçleri tarafından kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı yansıttığı kaydedildi. Afgan yetkililer, İran, Irak, Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelen benzin, dizel yakıt ve kalorifer yakıtının iç piyasada tüketilmesinin amaçlandığını ifade ediyorlar. Nimroz eyaleti Ticaret Odası Başkanı Habidullah, yasak kararının iç piyasada fiyatları etkilediğini, son birkaç günde kalorifer yakıtının tonunun 900 dolardan 1200 dolara, benzinin litresinin de yüzde 25 artarak 1,10 dolara yükseldiğini söyledi. Akaryakıtın NATO güçlerine gitmediğini ifade eden Habidullah, akaryakıt taşıyan 1500-1700 tankerin 18 gündür Nimroz eyaletinin İran sınırında beklediğini kaydetti. Nimroz'daki Gümrük Müdürlüğü Başkanı Alhamuddin Mazhar, İran'ın sadece akaryakıt taşıyan tankerleri durdurduğunu, kendilerine bununla ilgili talimatın ''İran polisi ve istihbaratından'' geldiğinin söylendiğini bildirdi. Mazhar, kış ayları olması nedeniyle kalorifer yakıtına ihtiyaç duyulmasının kaygı yarattığını söyledi. Rafineri bulunmayan Afganistan, akaryakıtının yüzde 50'sinden fazlasını Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan ve İran'dan sağlıyor.