İran, ABD'yle görüşmeye kapalı değil: Vakit kaybettirmek yerine somut sonuç getirmeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran petrol ihracatını engellemeyi başaramayacağını belirterek somut konulara odaklanmak kaydıyla diyaloğa açık oldukları mesajını verdi. Zarif "Görüşmeleri tabulaştırmak istemiyoruz ama diyalog, vakit kaybettirmek yerine somut sonuçlar getirmeli” dedi.

Zarif, ABD ile siyasi görüşmelerde bulunmayı hiçbir zaman ret etmediklerini ancak görüşmelerin berrak sonuçlar doğurması ve öncesinde gündeminin belli olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Salı günü yürürlüğe girmişti. Başkan Donald Trump geçen hafta İran yönetimiyle her zaman ve ön koşul öne sürmeksizin buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Başkanın ifadelerini daraltarak, zirve için bazı şartlar öne sürmüştü.

Donald Trump İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'ın Avrupalı ticari ortaklarını da tehdit eden ağırlaştırılmış yaptırımları yürürlüğe koyan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kasım ayında İran yaptırımlarının kapsamı daha da genişletilecek, İran'ın petrol ihracatını ve İran merkez bankasını hedef alan yaptırımlar yürürlüğe sokulacak.

İran, Trump'ın 'yine anlık bir davranışla bir şeyler söylemediğinden' emin olmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif birbiriyle çelişen ifadelerin "Amerikan dış politikasındaki karışıklığı" gözler önüne serdiğini belirtti.

Zarif verdiği demeçte, "Trump'ın yine anlık bir davranışla bir şeyler söylemediğinden ve görüşme önerisinin gösterişten ibaret olmadığından İran'ın emin olmak istediğini" belirterek "Şimdi masaya oturduğumuzu düşünün. Amerika sürekli zikzak çiziyor, kimse artık onlara güvenmiyor" dedi.

"ABD petrol ithalatını durduramayacak"

"Eskiden kimsenin İran'ın yanında olmadığını, ancak artık tüm dünyanın İran'a destek verdiğini" savunan Zarif, "ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama planının başarılı olamayacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar bu basite indirgenmiş, imkansız fikre tutunmak istiyorsa sonuçlarını da kestirebilmeliler. Diğerleri petrol ihraç ederken İran'ın etmeyeceğini düşünemezler" diye konuştu.

"Avrupa'nın yaptırımlara karşı çıkması

ABD'yi yalnızlığa itti"

Öte yandan "İran Gazetesi"ne verdiği mülakatta Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmanın korunması konusunda bekledikleri noktada olmadığını ancak doğru yolda olduklarını ifade etti.

Avrupa'nın ayrıca ABD yaptırımlarına rağmen İran Merkez Bankası'nın Avrupa bankalarıyla işlemlerini kolaylaştırma konusunda da çabalarını sürdürdüğünü anlatan Zarif, "Avrupa'nın yaptırımlara karşı çıkması ABD'yi yalnızlığa itti" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişiminde bulunması durumunda, önemli bir petrol nakil rotası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

DW,dpa,rtr/AG,BK

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