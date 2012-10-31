İran: ABD'ye yardıma hazırız!

İran, ABD'deki Sandy kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na açıklamada bulunan İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mahmud Muzaffer, 'ABD'deki Sandy kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazırız' dedi.

Sel ve fırtınadan zarar görenlere yardımda tecrübeli olduklarını belirten Muzaffer, Amerikalı yetkililerin yardım talebinde bulunması halinde, İran Kızılayı'nın en kısa sürede tam donanımlı olarak yola çıkacağını söyledi.

ABD'de 17 eyaleti etkileyen Sandy kasırgasında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca dolar maddi hasar olduğu belirtiliyor.