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Dünya

İran: ABD'ye yardıma hazırız!

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mahmud Muzaffer, sel ve fırtınadan zarar görenlere yardımda, tecrübeli olduklarını belirtti

31 Ekim 2012 23:09

İran, ABD'deki Sandy kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na açıklamada bulunan İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mahmud Muzaffer, 'ABD'deki Sandy kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazırız' dedi.

Sel ve fırtınadan zarar görenlere yardımda tecrübeli olduklarını belirten Muzaffer, Amerikalı yetkililerin yardım talebinde bulunması halinde, İran Kızılayı'nın en kısa sürede tam donanımlı olarak yola çıkacağını söyledi.

ABD'de 17 eyaleti etkileyen Sandy kasırgasında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca dolar maddi hasar olduğu belirtiliyor.

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