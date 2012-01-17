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Dünya

İran ABD’ye oyuncak uçak gönderecek

Tahran yönetiminin, İran'da ele geçirilen insansız uçağını isteyen ABD'ye uçağın oyuncağını...

17 Ocak 2012 02:00

T24 - Tahran yönetiminin, İran'da ele geçirilen insansız uçağını isteyen ABD'ye uçağın oyuncağını göndereceği bildirildi. 

İran devlet radyosu, RQ-170 tipi keşif uçağının oyuncak modelinin, Washington yönetiminin resmi talebine yanıt olarak Beyaz Saray'a gönderileceğini duyurdu.  



Radyo, oyuncağın uçağın gerçek büyüklüğünün 80'de biri kadar olacağını, ayrıca modelin İran pazarında yaklaşık 70 bin riyale (8 TL) satılacağını belirtti. 

Barack Obama yönetimi, geçen ay İran'ın doğusunda Afganistan sınırına 225 kilometre mesafede düştükten sonra İranlı yetkililer tarafından ele geçirilen keşif uçağının ABD'ye iade edilmesini istemişti.



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