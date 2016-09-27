İran: ABD'ye ait binlerce değerli askeri belgeyi ele geçirdik

İran, ocak ayında gözaltına aldığı ABD askerleri aracılığıyla ABD’ye ait binlerce değerli askeri belgeyi ele geçirdiğini açıkladı.

İran ocak ayında kendi kara sularına girdiği gerekçesiyle ABD Donanması’na ait iki küçük gemi ile 10 askeri Basra Körfezi’nde alıkoymuştu. Denizcilerin gözaltına alınırken çekilen görüntülerini televizyonda yayınlayan İran, konunun yanlışlıkla gerçekleştiğinin tespit edildiğini ve ABD'nin kendilerinden özür dilediğini belirterek, biri kadın 10 askeri 16 saat sonra serbest bırakmıştı.

Sputnik'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Ali Razimci, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan ABD askerleri aracılığıyla binlerce sayfalık belgeye el koyduklarını kaydetti. Razimci, belgelerin içeriği hakkında ise açıklama yapmadı.

ABD de kabul etmişti

ABD’nin gözaltı olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonuçları, Basra Körfezi’nde yanlışlıkla İran karasularına girdikleri gerekçesiyle ABD askerlerinin, sorgu sırasında İranlılara bazı ‘hassas bilgiler’ verdiğini ortaya koymuştu. Son dönemde Basra Körfesi’nde İran ve ABD arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İran ABD’nin savaş gemilerinin kendi egemenlik alanını tehdit ettiğini belirtirken ABD de İran Devrim Muhafızları’nın ABD gemilerini tehlikeli bir şekilde taciz ettiğini savunuyor. İran Donanma Komutanı General Alirıza Tansiri, geçen hafta yaptığı açıklamada, son bir yılda Basra Körfezi’nde İran karasularına giren ABD’lileri ve İngilizleri iki defa, Kanadalıları ve Avustralyalıları ise birer defa gözaltına aldıklarını söylemiş, ABD’ye İran karasularına yaklaşmama çağrısı yapmıştı.