Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD gerilimi

İran'ın, ABD'ye ait bir yük gemisine el koyduğu ve Bandar Abbas limanına götürdüğü bildirildi. İranlı haber ajansı Fars, ABD gemisinin Basra Körfezi'nin İran karasularında izinsiz bulunduğunu ve İranlı yetkililerin gemiye ateş açtığını iddia ederken, Pentagon ise geminin ABD değil, Marshall Adaları bandıralı olduğunu açıklayarak, bu "yakışıksız" hareket karşılığında bölgeye bir ABD destroyeri gönderildiğini söyledi.

İran’ın ABD’ye ait bir yük gemisine ve 34 mürettebatına el koyarak, gemiyi ülkenin güneyindeki Bandar Abbas limanına götürdüğü bildirildi. ABD'nin yük gemisine İran'ın savaş gemisinin eşlik ettiği belirtildi.

Gemiye ateş açılmasını 'yakışıksız'

İranlı haber ajanslarının ve Al Arabiya'nın haberlerinden sonra ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İran tarafından ateş de açılan geminin, Amerikan değil, Marshall Adaları bandıralı olduğunu belirten Pentagon sözcüsü Steve Marren, gemiye ateş açılmasını "yakışıksız" olarak niteleyerek, USS Farragut adlı destroyerini bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Warren, İran güçlerinin ABD gemisine değil, Marshall Adaları bandıralı Maersk Tigris'e çıktığını söyleyerek, olay sırasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemideki mürettebat arasında ABD vatandaşı olmadığını belirtti. Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları, bir dönem ABD tarafından yönetiliyordu.

Olayda yaralanan olmadı

Pentagon sözcüsünün açıklamasına göre; İran Donanması'na bağlı devriye tekneleri, Maersk Tigris'in İran sularından uzaklaşmasını istedi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Maersk Tigris'in kaptanı bu talebi reddedince de geminin pruvasına ateş edildi. Ardından da gemiye çıkıldı. Warren olayda yaralanan olmadığını belirtti.

Warren, Maersk Tigris gemisinden gelen yardım çağrısı üzerine Amerikan destroyeri "USS Farragut" ve ABD uçaklarının gözlem için bölgeye gönderildiğini açıkladı. Warren, destroyerin en hızlı şekilde, Maersk Tigris'e en yakın yere gideceğini söyledi.

Maersk Tigris'in, Hamburg merkezli Rickmers Group'a bağlı Singapur şirketi Rickmers Ship Management tarafından işletildiği belirtildi.