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Dünya

İran: ABD'nin yeni yaptırım kararı hukuka aykırı

ABD, İran’a nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılmasının hemen ardından balistik füze yaptırımı getirmişti

18 Ocak 2016 11:14

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik programı yüzünden yeni yaptırımlar getiren ABD’yi ikiyüzlülükle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılmasının hemen ardından balistik füze yaptırımı getirmesini eleştirdi. Sputnik'te yer alan habere göre, Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Caberi Ensari, ABD’nin sattığı silahların Filistinli ve Yemenlilere karşı kullanıldığına dikkat çekip yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söyledi. Press TV'ye konuşan Ensari, Tahran'ın yaptırımlara rağmen füze programını geliştirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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